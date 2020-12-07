Ямальских тундровиков обеспечат спутниковыми телефонами

На Ямале решается проблема связи в Яр-Сале. Так, буквально сегодня десятки ящиков со спутниковыми телефонами были доставлены в село на вертолете. Часть из них начнут выдавать тундровикам на следующей неделе, остальные аппараты отправятся в поселения района. До 31 декабря средства связи получат более ста семей, ведущих традиционный образ жизни.

- Чтобы тундровикм в отдаленных районах не оставались без связи, в том числе и экстренной, правительство ЯНАО обеспечивает семьи оленеводов спутниковыми телефонами. Начиная с 2012 года, около шестисот семей в Ямальском районе уже получили средства связи, - отметил заведующий сектором по работе с населением межселенной территории управления по делам малочисленных народов Севера Сергей Вануйто.

Все спутниковые телефоны для оленеводов имеют тревожную кнопку. При трехсекундном нажатии сигнал тревоги направляется в Региональный центр управления в кризисных ситуациях. Такая кнопка работает даже в том случае, если на счете нет средств.