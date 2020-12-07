Угроза убийством обернулась для жителя Муравленко 5 месяцами колонии Фото: pixabay.com

Муравленковский суд вынес приговор в адрес 28 летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Было установлено, что в сентябре злоумышленник пригласил в гости своего товарища. Встретившись, мужчины начали употреблять алкоголь, постепенно между ними стал назревать конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Разгоряченный спиртным, хозяин квартиры схватил со стола кухонный нож и, находясь на расстоянии, достаточном для нанесения удара, начал угрожать гостю убийством.

В ходе проведения процессуальной проверки мужчина дал признательные показания, однако избежать наказания ему не удалось.

Муравленковцу назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Салехардец спасся у соседки от гостя, всадившего в него нож. Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (подробнее)