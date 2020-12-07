Фото: www.salekhard.org

На Ямале стартует масштабная новогодняя акцию «Елка Заботы». Жители округа, находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и опекунских семей, пенсионеры с проблемами здоровья), могут отправить свои заявки на исполнение желаний.

Сделать это можно уже завтра, 8 декабря, заполнив простую форму на сайте елказаботы.рф. Успеть нужно до 15 декабря.

За реализацию желаний возьмутся члены партии «Единая Россия», депутаты разных уровней и партнеры социального проекта «Забота». Ожидается, что в рамках акции будут исполнены новогодние мечты 250 особенных детей из всех городов и поселков Ямала.

-Все подарки будут приобретаться за счет личных средств членов партий, ни копейки бюджетных денег на акцию потрачено не будет, - рассказала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Анастасия Казанцева.

Напоминаем, что в регионе действует и другая благотворительная акция «Теплый день». В предновогодний месяц каждый желающий может сделать подарок одинокому пожилому человеку или ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Узнать, что хотят ребята, можно на официальном сайте мероприятия. Там размещены письма юных жителей региона, в которых они описывают свои простые, но заветные мечты.