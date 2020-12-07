«Более 2 тысяч свадеб и 6 тысяч детей»: в ямальском ЗАГСе рассказали об итогах года Фото: pixabay.com

На Ямале прошла пресс-конференция, в ходе которой руководитель окружной службы ЗАГС Галина Рассадина рассказала об итогах 2020 года.

Так, за прошедшие 11 месяцев в регионе родилось 6 380 детей. Из них: 3 287 - мальчики и 3 093 - девочки. По сравнению с прошлым годом рост незначительный - всего 3%. При этом увеличение рождаемости фиксируется из года в год.

Что касается браков и разводов, то на их число существенно повлияла пандемия. По итогам 11 месяцев прошло 2 573 свадьбы, что меньше на 18% по сравнению с прошлым годом.

Также наблюдается и снижение числа граждан, готовых расторгнуть брак. В 2020 году - 2 207 пар, в 2019 - 2 537. По данным Росстата, если в прошлом году коэффициент разводов на Ямале на одну тысячу населения составлял 5,1, то в текущем году - 4,4.

Напоминаем, что в марте правительство округа приняло решение о предоставлении услуг по регистрации рождения, установления отцовства и заключения брака в медицинских организациях. При этом в последнем случае пару могут зарегистрировать одновременно с их новорожденным малышом.

-За 9 месяцев текущего года около 700 семей получили документы о рождении при выписке из родильных домов и перинатальных центров. Эта практика получила положительные отзывы жителей округа. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Сейчас мы регистрируем только рождение в перинатальном центре Ноябрьска и в роддомах поселка Тазовский, сел Мужи и Яр-Сале, - пояснила Галина Рассадина.

Таким образом, по итогам 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 15 385 актов гражданского состояния всех видов. По сравнению с прошлым годом фиксируется незначительное снижение, примерно на уровне 1%.

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