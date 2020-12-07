На Ямале запустили движение по автомобильной дороге Объезд города Надым

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На Ямале запустили движение по автомобильной дороге регионального значения Объезд города Надым (мкрн. Правобережный). Это абсолютно новый участок протяженностью более пяти километров.

-Автомобилисты, совершая поездку из Нового Уренгоя в Надым, сокращают время в пути в среднем на 20 минут. Самое главное, что на этом участке мы исключили риск подтопления весной, - рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Участок начинается от 975 километра автодороги Сургут - Салехард и примыкает к 989 километру трассы. Таким образом, жители минуют поселок Старый Надым, сокращая расстояние примерно на 10 километров.

-При строительстве объекта использовались современные материалы, что позволило сделать дорогу комфортной и безопасной. Завершили все работы в срок, - отметил заместитель генерального директора по производству ООО «Уренгойдорстрой» Андрей Голомаздин.

Напоминаем, что строительство началось в 2018 году. За это время на объект завезено более 650 тысяч кубометров грунта для отсыпки земляного полотна, а также около 3 тысяч самосвалов с асфальтобетонной смесью и щебнем для устройства дорожной одежды.

Также специалисты обеспечили отвод воды с проезжей части. Для этого предусмотрены прикромочные лотки на протяжении всего участка. Установлено почти десять тысяч погонных метров барьерного ограждения. Отметим, что в состав дороги входит путепровод протяженностью 92 метра, который проходит над железнодорожными путями.

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