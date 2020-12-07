Спасший нерпу у Тазовского промысла нефтяник стал Человеком года в ЯНАО

Победителем в номинации «Экология» стал коренной ненец, сотрудник Тазовского месторождения «Газпромнефть-Развития» Афанасий Тэсида. В марте этого года он спас детеныша нерпы, найденного в окрестностях Тазовского месторождения.

Репортаж о спасательной операции весной 2020 года показала тазовская телекомпания «Студия Факт», журналисты которой и выдвинули Афанасия Тэсиду в число претендентов на звание Человека года. Детеныш нерпы выбрался из водоема, сбился с пути и по снегу добрался до объектов промысла, где его обнаружили нефтяники. Операция по спасению нерпы была поручена главному специалисту по работе с коренным населением Тазовского НГКМ «Газпромнефть-Развития» Афанасию Тэсиде. Газсалинец хорошо знает местную флору и фауну.

- Детеныш нерпы заблудился и не смог попасть в водоем, прополз метров 700 по снегу до наших объектов. Это очень беззащитные существа, если они остаются без матери, могут погибнуть - от голода, от диких животных, песцов, лисиц или бродячих собак. Хорошо, что мы его заметили и быстро вернули в привычную среду обитания, – рассказал Афанасий.

Убедившись, что маленькая нерпа не ранена, ее доставили к реке Таз. Там для нее подготовили полутораметровую прорубь, в которую отпустили зверька.

Афанасий Тэсида считает появление нерпы хорошим знаком, ведь это животное обитает только в чистой воде.

– В последние годы с приходом нефтяников ведется контроль за состоянием окружающей среды, экология улучшилась, в ямальские реки стала возвращаться рыба, появилась нерпа, – говорит газсалинец.

Афанасий Тэсида, о котором КП-ЯМАЛ уже рассказывала своим читателям, много знает о культуре древней земли Тасу-Ява и с удовольствием рассказывает о ней не только коллегам-нефтяникам. Он участвует в съемках передач местного телевидения о традициях своего народа, чтобы и молодое поколение понимало, почему эту землю называют священной.

– Почетное звание «Человек года» стало для меня большой неожиданностью. Мне очень приятно, что телекомпания выдвинула мою кандидатуру. Я коренной житель Севера, и как все мои земляки стараюсь бережно относиться к природе, никогда не брать от нее лишнего, потому что вся наша жизнь тесно связана с природой. Как мы к ней относимся, такую отдачу и получаем, – отметил Афанасий.

Напомним, в 2020 году премия «Человек года – Ямал» впервые стала региональной. Ее организаторы – новостное агентство N24.RU, телекомпании «Арктика 24», «Сигма», «Импульс», «Северный ветер», «Лабытнанги-ТВ», «Студия Факт» и «Альянс» – выдвинули претендентов из числа героев своих новостей и сюжетов. Члены жюри выбирали победителей в десяти основных номинациях: «Поступок», «Открытие», «Инициатива», «Экология», «Семья года», «Экономика», «Наставник», «Почетный житель», «Человек труда» и «Успех года». В номинации «Народный выбор» победителя определили по итогам онлайн-голосования среди жителей ЯНАО.