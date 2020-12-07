В Ноябрьске собрали полтонны использованных батареек

Фото: СПО-ФДО - СДО "Я-МАЛ", соцсеть ВКонтакте

Ученики ноябрьской школы №3, они же активисты ДОО «Детство без границ» Содружества «Я-МАЛ», провели полюбившуюся всем акцию «Спаси ежика». Ребята принимали использованные батарейки от жителей города. В итоге юным общественникам удалось собрать 500 килограмм элементов питания, которые отправились на утилизацию.

Также принять участие вызвались малыши из детского сада «Ласточка». Они принесли более 500 батареек. Однако рекордсменами стали ученик 1б класса Лесовский С. (1050 шт.) и ученица 4б класса Котлярова К. (1150 шт.).

Всего за два часа акции было собрано 500 килограмм или 30 600 штук использованных батареек.

-Мы благодарим всех участников акции за неравнодушное отношение к окружающей среде. Вместе мы сможем спасти природу, ведь каждая батарейка, сданная в переработку - это снижение вредных выбросов в окружающую среду, а значит, вклад в здоровье вас и ваших близких. Присоединяясь к акции, мы сделаем еще один маленький шажок к решению экологических проблем, - сообщили организаторы.