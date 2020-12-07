В Тазовском районе создают двадцать временных коек для пациентов с COVID-19

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В Тазовском районе создают двадцать временных коек для пациентов с коронавирусом. Они разместятся на базе центра социального обслуживания населения «Забота». Для этого двух постояльцев учреждения перевели в маневренные жилые помещения, а персонал частично перешел на дистанционный режим работы.

-В настоящее время коечный фонд районной больницы увеличен до ста койко-мест. Такое количество является оптимальным, чтобы оказывать необходимую помощь больным с COVID-19. Дополнительный резервный фонд в количестве 20 коек будет сохранен на случай ухудшения эпидобстановки и позволит оперативно принимать меры в случае необходимости, - расказал главный врач районной больницы Эльдар Фараджев.

Отметим, что до конца года в главное медучреждение района поступят дополнительные кислородные концентраторы, кварцевые лампы, необходимая мебель и защитные костюмы для медиков, приспособленные для работы в условиях Крайнего Севера.

Оперативный выезд врачей к пациентам обеспечивают два специализированных автомобиля, пополнившие автопарк больницы в этом году. Новый реанимобиль оснащен дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим жизненно важным оборудованием, а салон второго автомобиля, предназначенного для перевозки инфекционных больных, можно подвергать многократной дезинфекции и санитарной обработке.

Напоминаем, что в Тазовской ЦРБ продолжает работать горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19. Тазовчане могут узнать интересующую их информацию по следующему номеру: 8(34940) 2-02-46