«Попался на хранении наркотиков»: в Новом Уренгое задержали вахтовика из Омской области Фото: pixabay.com

Полиция Нового Уренгоя задержала ранее не судимого жителя Омской области 1984 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В газовой столице он работал вахтовым методом. В ходе досмотра у него обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения массой 2,59 грамм.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел препарат исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела ему не удалось.

Сейчас омич обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до десяти лет лишения свободы. В настоящее время в отношении него избирается мера пресечения.

Напоминаем, что на прошлой неделе в городе задержали еще одного мужчину с наркотиками. Им оказался местный житель 1989 года рождения. У него обнаружили запрещенное вещество синтетического происхождения массой 0,95 грамм.