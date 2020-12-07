Ямальские активисты ОНФ передали нуждающимся жителям более 200 продуктовых наборов

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские активисты ОНФ передали нуждающимся жителям региона более 200 продуктовых наборов, которые собрали неравнодушных северяне. Напоминаем, что благотворительный сбор организован в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Основные получатели - одинокие пожилые люди, многодетные и малоимущие семьи. Например, о 89-летней жительнице Салехарда Екатерине Надравецкой, активистам сообщили волонтеры-медики. Оказалось, что у женщины нет в городе родственников. Все свои домашние дела она выполняет сама, от помощи отказывается. Чтобы поддержать женщину, общественники доставляют ей продукты.

-Сейчас, в период такой длительной самоизоляции, продуктовые наборы являются очень хорошим подспорьем. Благодарна всем, кто помогает пенсионерам, без вашей поддержки нам было бы намного сложнее пережить это непростое время, - рассказала пенсионерка.

По словам участника акции и члена регионального штаба ОНФ Алексея Тарагупты, стремление помочь другому свойственно человеческой натуре. Кто-то занимается развозкой лекарств, кто-то оказывает трудовую помощь. Одним удобно отправлять деньги на благотворительность через СМС, другие передают на благое дело одежду или продукты.