Пьяный муравленковец вынес из магазина товары на 7 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В муравленковскую полицию поступило заявление о краже товаров из местного магазина, случившееся в июле.

Злоумышленника задержали в течение суток. Им оказался безработный местный житель, уже имевший судимость.

В ходе проверки удалось установить, что мужчина находился в состоянии опьянения. Зайдя в торговый зал гипермаркета, он схватил с полки необходимые товары, после чего в спешке выбежал на улицу. В результате противоправных действий магазину причинен ущерб на сумму, превышающую 7 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Тридцатого ноября городской суд вынес приговор незадачливому вору. Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима на семь месяцев.

Напоминаем, что подобное преступление случилось и в Ноябрьске. Минувшим летом местный житель вынес из магазина бензопилу стоимостью 16 тысяч рублей. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения, благодаря чему преступника удалось задержать.

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