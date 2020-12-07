Ямал вошел в пятерку регионов с самой низкой смертностью населения

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Росстат опубликовал статистику по общей смертности населения среди 85-ти субъектов РФ за прошедшие 9 месяцев. Ямал занял вторую строчку с коэффициентом 5,5 случаев на одну тысячу населения.

Первое место у Ингушетии (3,6); третье - у Чеченской республики (5,8); четвертое и пятое - республика Дагестан (6,0).

На протяжении последних лет окружным здравоохранением проводится мониторинг качества и доступности медицинской помощи населению.

Так, для своевременной диагностики различных заболеваний в округе работают 11 аппаратов компьютерной томографии, 3 из них установлены в этом году. Отметим, что с начала года выполнено 51 357 исследований.

В настоящий момент в округе проведено более миллиона тестирований на COVID-19. Организация тотального исследования позволяет выявлять коронавирус на ранней стадии и оперативно начинать лечение.

Также в регионе активно ведется профилактическая работа на популяционном уровне. В различных медиаформатах реализуются современные кампании и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни. Отметим, что интернет-сообщество Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «Ямал-территория здоровья» признано лучшим в стране по итогам 2020 года.

Налажена в округе и система телемедицинских консультаций, как внутри региона, так и с федеральными центрами, что позволяет на высоком уровне решать вопросы, связанные с диагностикой и определением тактики ведения пациентов, а также повышает уровень лечебно-профилактических мероприятий.

-Приоритетным направлением деятельности здравоохранения по-прежнему остается доступность, качество, своевременность и безопасность медицинской помощи, - сообщил глава окружного департамента Сергей Новиков.