Фото: личная страница Андрея Головина в Instagram

Глава Шурышкарского района Андрей Головин заразился COVID-19. Об этом он сообщил 5 декабря на своей странице в Instagram.

По словам чиновника, на больничном он уже находиться не меньше недели.

-За это время получил несколько десятков предложений: предлагали и северную целебную ягоду, и копченую рыбу, и горячую уху! - рассказал он свои подписчикам.

Также Андрей Головин выразил слова благодарности всем медработникам, с риском выполняющих свой долг, а также волонтерам, которые доставляют больным медикаменты.

-Огромное спасибо всем! Все это усилило мою веру в то, что на севере живут по-настоящему бескорыстные и добрые люди! Спасибо! Будьте здоровы! - написал глава муниципалитета.

Напоминаем, что в свое время коронавирус сразил многих ямальских чиновников. Так, COVID-19 переболели главы Салехарда и Нового Уренгоя, а также сам Дмитрий Артюхов. К слову, на данный момент все лидеры абсолютно здоровы и продолжают работать в обычном режиме.