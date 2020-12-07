Фото: личная страница Андрея Головина в Instagram
Глава Шурышкарского района Андрей Головин заразился COVID-19. Об этом он сообщил 5 декабря на своей странице в Instagram.
По словам чиновника, на больничном он уже находиться не меньше недели.
-За это время получил несколько десятков предложений: предлагали и северную целебную ягоду, и копченую рыбу, и горячую уху! - рассказал он свои подписчикам.
Также Андрей Головин выразил слова благодарности всем медработникам, с риском выполняющих свой долг, а также волонтерам, которые доставляют больным медикаменты.
-Огромное спасибо всем! Все это усилило мою веру в то, что на севере живут по-настоящему бескорыстные и добрые люди! Спасибо! Будьте здоровы! - написал глава муниципалитета.
Напоминаем, что в свое время коронавирус сразил многих ямальских чиновников. Так, COVID-19 переболели главы Салехарда и Нового Уренгоя, а также сам Дмитрий Артюхов. К слову, на данный момент все лидеры абсолютно здоровы и продолжают работать в обычном режиме.