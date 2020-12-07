В Ямальском районе наградили лучшего оленевода

Глава Ямальского района вручил ветерану оленеводства юбилейный памятный знак «90 лет Ямало-Ненецкому автономному округу».

-Вручил награду легендарному оленеводу Ямальского района, великому труженику и уважаемому человеку - Пырирко Ирико Ивановичу. Не скрою, для меня это очень приятная и почетная миссия, ведь такие добросовестные, отзывчивые, настоящие люди - это гордость и богатство Ямальского района! - рассказал Андрей Кугаевский.

Ирико Иванович родился в 1944 году в Ямальской тундре в семье оленевода, является Почетным гражданином своего района, награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», а также благодарственным письмом главы района.

Отметим, что теплые слова благодарности были адресованы и другим ветеранам отрасли. За добросовестный труд и успехи Почетную грамоту вручили Эдуарду Хансевичу Сэротэтто - машинисту двигателей внутреннего сгорания оленпредприятия «Панаевское». Кроме того, заслуженные благодарности получили Екатерина Петровна Сэротэтто - управляющая факторией «Хадыта», Надежда Патьевна Хороля, Юрий Лявович Хороля и Александр Алексеев Фатеев.