Ямальцам напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Фото: МЧС России по ЯНАО

С приближением новогодних праздников ямальские спасатели вновь напомнили гражданам о соблюдении правил безопасности при приобретении и использовании пиротехнических изделий.

В первую очередь следует помнить, что покупать их можно только в специализированных магазинах.

Хранить фейерверки следует в сухом месте и лишь в оригинальной упаковке. Запрещается держать их во влажном или, наоборот, в очень сухом помещении, а также у горючих и легковоспламеняющихся предметов и веществ. В холодное время года фейерверки желательно оставить в отапливаемом помещении, иначе из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Такую пиротехнику категорически запрещается сушить на батареях, бытовых обогревателях и.т.д.

Чтобы не омрачить праздничные дни неприятными последствиями, перед запуском стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Использовать фейерверки можно только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев и автостоянок. Пиротехнику необходимо хорошо закрепить: например, присыпать основание снегом. Человек, запускающий залп, должен быть абсолютно трезв.

Держитесь на безопасном расстоянии. Не разрешайте детям приводить в действие пиротехнические изделия. По завершении салюта подождите 5-10 минут, чтобы не попасть под удар несработавших зарядов. Не наклоняйтесь над фейерверком в случае его несрабатывания.

Нельзя применять пиротехнику с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия. Утилизация должна осуществляться согласно обозначениям на изделии.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники, а также сделает их счастливыми и радостными.

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