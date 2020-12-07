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Собираясь увеличить лимит кредитной карты, жительница Муравленко отдала деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Собираясь увеличить лимит кредитной карты, жительница Муравленко отдала деньги мошенникам

Собираясь увеличить лимит кредитной карты, жительница Муравленко отдала деньги мошенникам

Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил о весьма выгодном предложении, подготовленном для северянки - увеличение лимита кредитной карты со 100 до 200 тысяч рублей. По словам злоумышленника, для этого необходимо проделать лишь несколько операций.

Не заподозрив обмана, женщина назвала конфиденциальные данные банковской карты, а также коды безопасности, поступающие на мобильный телефон. После этого с ее счета произошли списания, превышающие 44 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами, а также проверять подлинность полученной информации. Злоумышленники под любым предлогом пытаются узнать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, трехзначное число, расположенное на оборотной стороне и коды безопасности из сообщений.

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