Погода на Ямале на 7 декабря: резкое похолодание

Погода на Ямале на 7 декабря Фото: pixabay.com

В понедельник, 7 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем +1, ночью -18. Ветер 6-16 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -21. Ветер 11-16 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -23. Ветер 12-19 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -2, ночью -24. Ветер 12-16 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -2, ночью -23. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -2, ночью -24. Ветер 9-15 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем +1, ночью -18. Ветер 5-15 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -21. Ветер 14-19 м/с.