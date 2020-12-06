На Ямале спасли семейную пару, улетевшую в кювет на трассе

Фото: оперштаб ЯНАО

Дорожная неприятность произошла на 521 км трассы Сургут – Салехард. Супружеская пара ехала из Татарстана в Новый Уренгой, в один момент муж не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет. Мало того, оказалось, что у машины пробит радиатор, а пассажиры были к этому не готовы – оделись легко. Если бы не мимо проезжавшие водители – замерзли бы.

А неравнодушными водителями оказались водители двух «КАМАЗов», они вытащили авто из кювета. Следом ехала машина ДПС, автоиспекторы помогли починить машину и отвезли пострадавших в теплое кафе.

Добравшись в Новый Уренгой, водитель Вячеслав опубликовал видео со словами благодарности в адрес ребят.

– За всю свою историю существования первый раз встречаю таких добропорядочных сотрудников ГИБДД. Помогали с машиной – разобраться с поломкой, помогли переставить авто в более безопасное место на трассе, потом отвезли нас в теплое кафе в Тарко-Сале. Огромное вам спасибо, парни. Очень вам благодарен. Побольше бы таких сотрудников в ГИБДД. Жаль, что имена ваши не запомнил, – написал он.

Не так давно ямальские автоинспекторы спасли также водителей двух грузовиков от замерзания на трассе. Случилось это на 323 км все той же дороги Сургут – Салехард. Сотрудники ГИБДД патрулировали трассу и нашли машину с полуприцепом, у которого отказала топливная система.