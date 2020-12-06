Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 декабря 2020 года увеличилось на 193 человек

Сегодня оперштаб региона сообщил об очередной жертве коронавирусной инфекции Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 193 и составило 27 510 человек.

Сегодня оперштаб региона сообщил об очередной жертве коронавирусной инфекции. В Надымском районе умерла женщина 60 лет. На сегодняшний день на госпитализации остается 1 277 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 57 пациентов – в тяжелом состоянии, 15 пациентов с подтвержденным коронавирусом – на ИВЛ.

За сутки на Ямале 223 человека выздоровели (за весь период – 19 138), 5 469 тестов провели в 21 лаборатории (за весь период – 1 101 730).

Также за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 826) и 184 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 22 684). В Новом Уренгое зафиксировано 23 новых случаев заболевания (за весь период – 5 076), в Ноябрьске – 29 (за весь период – 3068), Салехарде – 13 (за весь период – 2680), в Надымском районе – 31 (за весь период – 2239), в Пуровском – 19 (за весь период – 2182). В Муравленко выявили коронавирус у 21 жителя (за весь период – 2045), в Губкинском – у 18 (за весь период – 1859), в Лабытнанги – у 14 (за весь период – 1413). В Тазовском районе шесть новых случаев коронавируса (за весь период – 814), в Приуральском районе – три (за весь период – 511), в Красноселькупском тоже три (за весь период – 223), в Шурышкарском районе четыре заболевших (весь период – 149). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 342 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровело 1 937 738 человек.