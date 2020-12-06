«Летим на снегоходах в тундру»: о ямальских добровольцах Владимиру Путину рассказала волонтер из Нового Порта

Фото: правительство Ямала

О ямальских добровольцах, которые отрабатывают заявки на квадроциклах и снегоходах, президенту России Владимиру Путину рассказала муниципальный координатор акции взаимопомощи #МыВместе в селе Новый Порт Елена Худи. Это случилось в Международный день добровольцев, в «профессиональный» праздник всех неравнодушных Владимир Путин пообщался с волонтерами из разных регионов России в режиме видеоконференции. Заглянули участники онлайн-встречи даже в старейшее поселение полуострова Ямал – в поселок Новый Порт.

Президент страны поприветствовал добровольцев России и поздравил их с праздником, а после попросил их рассказать о той благотворительной работе, которой занимаются неравнодушные граждане.

– Всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия. Это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом, культурном коде. И сейчас мы снова вместе. Вы это доказываете своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль, готовностью к заботе о тех, кому она нужна, отзываться на проблемы других людей, быть там, где вас ждут, нуждаются в вашей помощи. Волонтеры, социально ориентированные НКО объединились, подставили плечо государству, обществу, работают в медицинских, социальных учреждениях, помогают в приобретении продуктов и лекарств пожилым и людям с ограниченными возможностями по здоровью. Повторю: вы там, где нужна помощь. Вот это самое главное, – считает Путин. – Прошу участников нашей встречи рассказать о своей работе. Убежден, вам есть чем гордиться, ваш пример должен вдохновить других.

Село Новый Порт находится на побережье Обской губы. Климат в тех краях суровый: сильные ветра, низкая температура воздуха, а зима наступает раньше обычного. Порой из-за погодных условий машина может не завестись или же не преодолеть препятствия на пути. В таких ситуациях волонтеры пересаживаются на квадроциклы и снегоходы. Высокопроходимая техника позволяет активистам оперативно отрабатывать заявки не только на территории села Новый Порт, но и за его пределами.

– Ради безопасности тундровиков в период пандемии им рекомендовано не посещать поселки. Поэтому по запросу наши добровольцы доставляли продукты в тундру. У меня в команде 15 волонтеров. Все они – большие молодцы. И когда вместе с ними на снегоходах летишь в тундру кому-то помогать, от эмоций просто дух захватывает. Мы работаем на близлежащие территории, расположенные рядом с Новым Портом. Недавно ездили в стойбище в 8 км от села. Очень много положительных отзывов получаем от наших подопечных, мы понимаем всю ответственность, которая на нас лежит, и очень гордимся тем, что мы делаем, - рассказала президенту РФ Елена Худи.

Кстати, такой необычный способ доставки адресной помощи пока замечен только на Ямале, и это при том, что акция #МыВместе объединяет тысячи людей по всей стране. В отряде села Новый Порт трудятся добровольцы разных профессий, возрастов и национальностей. Основная часть команды – представители коренных малочисленных народов Севера. Все на связи 24/7. Волонтёры еженедельно отрабатывают в среднем 10 заявок. А квадроциклы и снегоходы стали уже настоящим спасением.

Сама Елена Худи работает специалистом в ямальском молодежном центре «Импульс». Добровольчество давно и основательно вошло в ее жизнь. Уже четвертый год Елена руководит эковолонтерским муниципальным проектом «Чистый берег». Сама девушка и волонтеры ее проектов каждый год участвуют и побеждают в региональных и федеральных грантовых конкурсах.

КОНКРЕТНО

С марта 2020 года по сегодняшний день волонтерами Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе выполнено почти 25 000 заявок, около 1000 человек стали волонтерами этой акции: это люди разных профессий и разного возраста, предприниматели и благотворители, объединенные одним желанием – помочь.

В 2020 году 198 ямальских участников акции представлены к награждению памятной медалью президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Еще девять ямальцев – за активное участие в помощи нуждающимся гражданам в доставке продуктов, лекарственных препаратов, содействие медицинским организациям в период пандемии коронавируса представлены к награждению медалью правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «За преданность Ямалу». Акция #МыВместе объединила волонтеров всех направлений – представителей региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», некоммерческих организаций Ямала.