Волонтеры Нового Уренгоя отметили День добровольца ударным трудом

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое готовится к сдаче инфекционный госпиталь. В День волонтера активисты убирались в помещениях, где нужны было отмыть стены, полы и окна.

Навести порядок помогали молодежный актив города, воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители депутатского корпуса, партийцы, общественники, а также представитель губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко.

– Внести свой вклад в общее дело – это совсем не сложно, нужно только желание помочь. Я благодарна всем, кто приходит в эти дни на объект в свободное от работы или учебы время. Мы работаем плечом к плечу, чтобы ускорить ввод госпиталя, в котором так нуждается сегодня город, – отметила Наталья Рябченко.