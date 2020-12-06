Стартовал конкурс «Ямал новогодний»

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Центр национальных культур приглашает всех жителей Ямальского района создать новогоднее настроение и принять участие в конкурсе «Ямал новогодний». Для участия нужно до 25 декабря на своей личной странице в любой из соцсетей выложить конкурсную работу под определенным хэштэгом.

В заявке нужно указать номинацию и название своего поселка. К примеру, #новогодниеокнаярсале, #дружныесоседисалемал и так далее. Организаторы предложили четыре номинации:

1) «Новогодние окна» – для этого предлагается украсить окна домов;

2) «Дружные соседи» – продемонстрировать украшенные к Новому году подъезды;

3) «Новогодняя фантазия» – покажите созданные в ваших дворах снежные фигуры;

4) «В Новый год ковиду – НЕТ» – изготовьте необычные противовирусные маски.

Конкурс проводится в онлайн-формате, размещение работ и голосование – до 12:00 25 декабря, подведение итогов – 28 декабря. Итоги конкурса будут размещены в паблике Центра национальных культур «ВКонтакте» и в сообществе «Ямалкульт» в Instagram.

Победителями станут по десять человек в каждой номинации из каждого поселка, набравших наибольшее количество лайков в соцсетях. В Яр-Сале количество победителей – 15 человек в каждой номинации. Подробнее об условиях участия можно почитать в положении в группе «Ямальский культурный» «ВКонтакте».