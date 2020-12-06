Спутниковые телефоны доставили тундровикам Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Накануне Нового года коренным жителям тундры делают приятный подарок. В минувшую пятницу, 4 декабря, в Яр-Сале доставили вертолетом десятки коробок со спутниковыми телефонами. Часть из них будут выдавать ярсалинским тундровикам уже на следующей неделе, оставшиеся аппараты распределят по поселениям района.

До Нового года спутниковые телефоны получат более 100 семей, которые ведут традиционный образ жизни, пояснил заведующий сектором по работе с населением межселенной территории управления по делам малочисленных народов Севера Сергей Вануйто. Такая работа ведется в округе с 2012 года, подчеркивает он.

– Чтобы не оставить тундровиков в отдаленных районах без связи, в том числе и экстренной, правительство Ямала обеспечивает семьи оленеводов спутниковыми телефонами. Начиная с 2012 года около 600 семей в Ямальском районе уже получили средства связи, – пояснил Вайнуто.

Все средства спутниковой связи, передаваемые оленеводам, оснащены тревожной кнопкой. При трехсекундном нажатии сигнал тревоги поступает в Региональный центр управления в кризисных ситуациях, которая работает вне зависимости, есть ли деньги на счету.