Суд Салехарда посадил ямальца, не пожелавшего «отрабатывать» срок

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Дело 2016 года подняли в суде Салехарда в связи с новыми обстоятельствами: осужденного заключили под стражу в зале суда.

Дело в том, что злоумышленник был осужден в сентябре 2016 года по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), он должен был сидеть в тюрьме 5 лет 2 месяцев. Однако позже, в октябре 2017-го, Лабытнангский городской суд заменил не отбытую часть наказания по приговору на четыре года ограничения свободы.

Мужчина же для постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию не пришел, не появился и по вызову, к отбыванию наказания в виде обязательных работ не приступил. Мало того, мужчина неоднократно привлекался за мелкое хулиганство и нарушение тишины и покоя жителей, а после 22:00 неоднократно отсутствовал по месту жительства.

– За допущенные нарушения осужденному выносились предупреждения о замене обязательных работ более строгим видом наказания, которые он игнорировал и вновь допускал нарушения. В этой связи суд, с учетом позиции прокурора, заменил не отбытую часть наказания в виде обязательных работ на 5 месяцев 11 дней лишения свободы. Осужденный взят под стражу в зале суда и будет отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщает прокуратура ЯНАО.