Житель Салехарда сознался в поджоге деревянного дома

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Будучи пьяным, 32-летний мужчина облил стену деревянного дома в Салехарде легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, а затем скрылся с места происшествия. Обстоятельства происходящего и личность злоумышленника установлены следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Салехарда 10 сентября этого года. На месте полицейские выяснили, что ночью около 23:00 загорелись стены деревянного дома, после чего огонь перешел на крышу и охватил все строение. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет.

Как оказалось, причиной пожара стал поджог. Виновником беды стал ранее судимый житель Салехарда 1986 года рождения.

– Злоумышленник в содеянном сознался. В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд, – поясняет полиция. –По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».