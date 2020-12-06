На Ямале задержали лжепродавца из Орла

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Жертвой лжепродавца стала 62-летняя жительница Нового Уренгоя. 21 мая 2020 года она написала заявление в полицию о том, что ее деньгами завладел неизвестный. Сумма ущерба составила 13 000 рублей.

На эту сумму женщина планировала приобрести инструмент для заточки ножей. Его она нашла на сайте бесплатных объявлений в Интернете.

– Связалась с лжепродавцом, который пояснил, что для отправки товара необходимо оплатить его полную стоимость. Женщина перевела на счет, указанный злоумышленником, более 13 000 рублей. После чего с ней перестали выходить на связь, – поясняют правоохранительные органы.

Оперативно-розыскные мероприятия привели полицейских к не судимому ранее жителю города Орел 2002 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

– Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый вину признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает полиция.