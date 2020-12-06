Погода на Ямале на 6 декабря: местами метель

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В воскресенье, 6 декабря, по прогнозам метеорологов на Ямале будет переменная облачность, местами снег от небольшого до умеренного, метель.

Салехард: -4 градуса, преимущественно облачно, ветер легкий, западный 2 м/с.

Лабытнанги: -4 градуса, облачно, снег, ветер легкий, западный 2 м/с.

Новый Уренгой: -10 градусов, ясно, возможен снег, ветер свежий, западный 10 м/с.

Губкинский: -13 градусов, ясно, ветер свежий, западный 8 м/с.

Надым: -9 градусов, преимущественно облачно, ветер легкий, западный 3 м/с.

Тарко-Сале: -11 градусов, ясно, ветер легкий, западный 3 м/с.

Ноябрьск: -15 градусов, преимущественно облачно, вечером снег, ветер слабый, западный 5 м/с.

Муравленко: -14 градусов, ясно, ветер умеренный, западный 5 м/с.