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Житель Надымского района будет три месяца чистить снег за оскорбление полицейского

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Житель Надымского района будет три месяца чистить снег за оскорбление полицейского.

Житель Надымского района будет три месяца чистить снег за оскорбление полицейского.

Фото: Ольга Крыльцова

В Надымском районе молодой человек оскорбил полицейского. Теперь ему придется отработать три месяца за свой поступок.

Инцидент произошел 17 января 2020 года. В этот день сотрудники ППС задержали двух пьяных молодых людей, которые нарушали общественный порядок. Их доставили в опорный пункт.

– В присутствии посторонних лиц один мужчина начал публично выражаться грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника, вел себя агрессивно, на требование полицейских прекратить противоправные действия не реагировал. В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

29 июня 2020 года надымским городским судом 35-летний житель поселка признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Криминал