Пурпейцы голосуют за новые игровые комплексы и тёплые остановки. Фото - "Администрация Пуровского района" в ВК.

Жители Пурпе и Пурпе-1 обсудили дальнейшее благоустройство в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Собравшимся представили варианты благоустройства детских игровых комплексов и тёплых автобусных остановок.

– В программу по развитию сельских поселений, которую мы сейчас рассматриваем, вошли те объекты, о которых нам неоднократно говорили жители. Они предварительно обсуждались, и были доработаны специалистами для дальнейшей реализации, – прокомментировал глава Пурпе Александр Сирицен.

Так, реконструировать предложили игровые площадки в районе 1-го и 2-го домов по ул. Железнодорожной, и 1-го дома мкр. Ямальском в Пурпе, а также площадку в мкр. Ясном в Пурпе-1. Тёплые автобусные остановки предложили установить на улицах Железнодорожной, Аэродромной и Российской. Поддержали жители и предложение обустроить автомобильную парковку возле спорткомплекса «ЗЕНИТ». А жители Пурпе-1 определились с архитектурным решением подсветки здания спорткомплекса «СТАРТ».

Все представленные на обсуждение проекты поддержали большинство жителей. Теперь они будут направлены для дальнейшего рассмотрения в районный департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.