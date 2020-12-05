Лже-продавец «обула» жительницу Лабытнанги на четыре тысячи рублей. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отдела по городу Лабытнанги обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Заявительница в социальной сети переписывалась с продавцом, у которой ранее не раз покупала обувь. Однако в этот раз что-то пошло не так.

В этот же день ей пришло сообщение от другого пользователя с вопросом о размере обуви и адресе доставки. Горожанка решила, что это помощница продавца и ответила на ее вопросы. После этого ей пришло сообщение с номером карты, на которую заявительница произвела перевела четыре тысячи рублей.

– Позже пострадавшая обнаружила, что страница пользователя, которой она перевела денежные средства, удалена. В ходе переписки с продавцом, у которой она ранее приобретала обувь, горожанка поняла, что ее обманули, – рассказали в пресс-служба управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного противоправного деяния.