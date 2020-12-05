Мошенники дистанционно украли у пенсионера из Лабытнанги 17 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД по городу Лабытнанги обратился 58-летний местный житель. Мужчина сообщил о несанкционированном снятии денег с его банковской карты.

На мобильный телефон пенсионера поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. На другом конце провода заявили, что с его банковской карты кто-то списывает деньги.

– После этого потерпевшему с разных абонентских номеров стали звонить неизвестные, которые также представлялись сотрудниками банка. Звонившие установили учетные данные банковской карты и похитили около 17 тысяч рублей с банковского счета заявителя, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело.