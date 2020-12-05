Жительница Салехарда насмерть заколола ножом гостью в своей квартире. Фото: Ольга Крыльцова

Слехардские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в убийстве. Сейчас местная жительница находится под домашним арестом.

– 16 октября 2020 года в квартире дома по улице Губкина две женщины распивали спиртное. Вечером между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры нанесла своей гостье один удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия, – рассказали в Следственном комитете по ЯНАО.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемой Салехардским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.