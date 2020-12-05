Погода на Ямале на 5 декабря: небольшой снег и сильный ветер

На Ямале ожидается небольшой снег и сильный ветер. Фото - pixabay.com.

В субботу, 5 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером – небольшой снег. Днем -4, ночью -7. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, небольшой снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 5-6 м/с.

Надым: переменная облачность, небольшой снег. Днем -5, ночью -8. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, небольшой снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 9-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность, небольшой снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: облачно, небольшой снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 6-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой снег. Днем -4, ночью -6. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность, небольшой снег. Днем -6, ночью -11. Ветер 5-7 м/с.