В Шурышкарском районе директор предприятия задолжал сотрудникам почти 800 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Шурышкарского района организовала проверку исполнения трудового законодательства в деятельности МСП МО Шурышкарский район «Мужевское».

Было установлено, что 29 работников предприятия не получали зарплату с августа по сентябрь. Таким образом, общая сумма задолженности превысила 790 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор внес в адрес руководства представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении виновного должностного лица было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат).

Также прокуратура опротестовала положение об оплате труда, установленное на предприятии. Вопреки требованиям закона, оно не имело фиксированного зарплатного дня и норм, предусматривающих гарантию повышения оплаты труда.

В настоящее время все нарушения устранены, задолженность перед работниками погашена в полном объеме, также им выплачена денежная компенсация за двухмесячную задержку.