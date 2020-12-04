Сдав незаконно хранящееся оружие, ямальцы получили 140 тысяч рублей

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С начала текущего года 31 ямалец сдал в органы внутренних дел 32 единицы незаконно хранящегося оружия и 722 патрона. Сумма денежного вознаграждения составила более 140 тысяч рублей.

Напоминаем, что жители округа могут добровольно и за определенную сумму сдать в полицию и территориальные органы Федеральной службы войск национальной гвардии незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, основные части к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также предоставить о них достоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи предметов вооружения, размер денежного вознаграждения, перечень необходимых документов и порядок получения компенсации утверждены постановлением правительства региона.

Отметим, что за предоставление достоверной информации о незаконном хранении предметов вооружения выплачивается 50 процентов от установленного размера вознаграждения.

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы «Безопасный регион» на 2014-2024 годы».