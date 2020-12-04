На переправе Салехард-Лабытнанги открыли третью полосу и закрыли первую

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На переправе Салехард-Лабытнанги открыли третью полосу для движения автомобилей. Она заработала с сегодняшнего дня, 4 декабря, в 12:00. При этом дорожники приняли решение временно закрыть первую полосу для большей наморозки льда.

-Комиссия обследовала последнюю полосу на соответствие всем нормам и стандартам. Толщина льда по итогам замеров позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 3,5 тонн и гусеничному транспорту массой до 5 тонн. Подрядчик продолжает работы по намораживанию трассы и ждет холодов, чтобы начать повышать тоннаж переправы, - сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Напоминаем, что первую полосу ледовой переправы открыли для автомобилистов 27 ноября. Движение осуществлялось в реверсивном порядке, а уже 1 декабря стал доступен проезд по второй полосе.

Получить оперативную информацию о ее работе можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также для жителей доступны онлайн-камер на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.