АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом на НПС «Южный Балык-3»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Южный Балык-3» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» завершено техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП). Система автоматизации введена в промышленную эксплуатацию в соответствии с графиком.

Работы на АСУТП велись с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

В результате технического перевооружения автоматизированной системы управления технологическим процессом НПС «Южный Балык-3» было увеличено число контролируемых параметров основного и вспомогательного оборудования, что повысило надежность управления технологическими процессами и оборудованием. Установленное оборудование позволяет оператору в режиме реального времени контролировать значения параметров оборудования.

Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных защит, что препятствует ложному формированию сигналов. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания системы автоматизации.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом НПС «Южный Балык-3» – российского производства. Система характеризуется увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механотехнологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры. Ввод системы в эксплуатацию позволит повысить надежность работы оборудования, а также обеспечит промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В настоящее время продолжается реконструкция НПС «Южный Балык-3». Предусмотрена замена электронасосных агрегатов и технологических трубопроводов, система пожаротушения будет подключена к сетям комплексной системы автоматики пожаротушения.