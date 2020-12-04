В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками Фото: pixabay.com

Полиция Нового Уренгоя задержала местного жителя 1989 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра у него обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения массой 0,95 грамм.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел препарат исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела ему не удалось

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до десяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, что несколько дней назад на таком же преступлении попался еще один житель газовой столицы 1992 года рождения. В момент обыска у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила синтетический наркотик массой 1,34 грамма.