Бывший глава Находки обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение бюджетного законодательства администрацией села Находка.

Было установлено, что в 2015 году местные власти заключили контракт с одним из предпринимателей по обустройству подъезда к полигону твердых бытовых отходов стоимостью более 3,9 миллиона руб. По истечению срока договора, глава села выплатил подрядчику всю сумму, хотя работа была завершена не полностью.

Отметим, что сумма невыполненных работ составила более 2,56 миллиона рублей (обустройство до настоящего времени не завершено, контракт расторгнут).

В связи с этим районный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения бывшего главу села привлекли по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Расследование находится на контроле прокуратуры.