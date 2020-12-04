Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 декабря 2020 года увеличилось на 192 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 192 человека, с начала периода - 27 123.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 293 жителя, 62 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 270 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 62-летнего мужчины из Салехарда и 63-летнего мужчины из Ноябрьска.

Напоминаем, что в четверг, 3 ноября, в регионе зафиксировали три смерти, 1 и 2 декабря ежедневно умирали по четыре человека. В понедельник, 30 ноября, скончались трое.

Кроме того, за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 798 человек.

В населенных пунктах Ямала выявлено 170 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 26, Новом Уренгое 25 и Салехарде - 24.

Далее идут: Надымский район - 22, Муравленко - 20, Губкинский - 19.

Замыкают список: Ноябрьск и Лабытнанги - 12, Тазовский район - 7, Приуральский район - 2 и Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 6 165 тестов в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 257 человек, за весь период - 18 676.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 403 человека с COVID-19, с начала периода - 2 402 949. Выздоровевших - 28 901, за весь период - 1 888 752. Умерших - 569, с начала периода - 42 176.