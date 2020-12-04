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На Ямале стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в котором примут участие 350 студентов, школьников и представителей возрастной категории 50 плюс. Они продемонстрируют мастерство в 42 компетенциях, а оценивать их будет экспертное жюри.

-Чемпионат «Молодые профессионалы» - это площадка, где ямальцы демонстрируют наилучшие результаты своей профессиональной деятельности. Чем выше мастерство, тем более качественных специалистов получит экономика региона и страны, - сообщила директор регионально департамента образования Марина Кравец.

Первой открыла чемпионат команда Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий.

Также в рамках мероприятия запланирована деловая программа. С 7 по 9 декабря в Новоуренгойском многопрофильном колледже соберутся представители сферы образования и руководители предприятий ТЭКа, чтобы обсудить новый проект «YamalSkills». Он направлен на подготовку профессиональных кадров с учетом запроса экономики арктического региона.

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» продлится до 12 декабря. Победители представят округ в отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в 2021 году в Уфе.