Жители Губкинского выбрали названия для будущих скверов

Фото: администрация города Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Губкинского выбрали названия для мест отдыха, которые построят в следующем году в рамках проекта «Уютный Ямал».

Так, в 9-м микрорайоне появится «Сквер счастливых», а в 16-м - «Три орешка». Эти и другие варианты губкинцы предложили на сайте «Живем на Севере», а потом - участвовали в голосовании.

Кроме того, жители сами выбрали концепции будущих мест отдыха. Напомним, что в начале года Андрей Гаранин провел общегородской мозговой штурм, где губкинцы определили, что должно находиться в скверах. Жители 9-го микрорайона хотели больше зелени и зон для отдыха, а в 16-м - мечтали о сквере со спортивными и детскими площадками. На основании пожеланий были разработаны дизайн-проекты.

Фото: администрация города Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

На днях жители собрались на местах будущих скверов, чтобы оценить проделанную работу.

-Очень важно, что горожане принимают активное участие в обсуждениях. Благодаря этому наши новые объекты будут именно такими, какими их хотят видеть сами жители. Все вместе делаем наш город еще уютнее и комфортнее!, - отметил Андрей Гаранин.