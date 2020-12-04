Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города

В Новом Уренгое пройдет «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова». Мероприятие состоится 5 декабря на стадионе технических видов спорта (южная объездная, район АЗС «Газпромнефть»). Начало - в 11:00.

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и Сургута. Представлять газовую столицу будут две команды: сборная города и ребята из спортивной школы «Норд».

Напоминаем, что «кубок» проводится в городе с 1998 года. Таким образом спортсмены посвящают старт сезона памяти погибшего товарища.

Отметим, за годы существования снегоходного спорта в Новом Уренгое выросло множество прославленных гонщиков, которые внесли весомый вклад в историю развития данных гонок.

Также напоминаем, что в городе открылся спортивно стрелковый клуб, расположенный во дворце спорта «Звездный». Первым его посетителем стал не кто иной, как Андрей Воронов.