Надымчанин обнаружил человеческий скелет в подвале дома
Фото: Татьяна Коркина
Жуткую находку обнаружил местный житель в подвале дома по улице Строителей 30 ноября - человеческий скелет. После этого мужчина сразу позвонил в полицию.
Следственно-оперативная группа, незамедлительно прибывшая на место происшествия, провела тщательный осмотр местности. В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления личности человека, а также давности и причины его смерти. Расследование уголовного дела продолжается.
Напоминаем, что это не единственный случай, когда ямальцы находили останки человека. Так, на территории завода по подготовке конденсата, расположенного в Пуровском районе, был обнаружен еще один скелет.
В селе Новый Порт местные жители наткнулись на останки человека с признаками насильственной смерти. Тело лежало на берегу Обской губы.