Надымчанин обнаружил человеческий скелет в подвале дома Фото: Татьяна Коркина

Жуткую находку обнаружил местный житель в подвале дома по улице Строителей 30 ноября - человеческий скелет. После этого мужчина сразу позвонил в полицию.

Следственно-оперативная группа, незамедлительно прибывшая на место происшествия, провела тщательный осмотр местности. В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления личности человека, а также давности и причины его смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что это не единственный случай, когда ямальцы находили останки человека. Так, на территории завода по подготовке конденсата, расположенного в Пуровском районе, был обнаружен еще один скелет.

В селе Новый Порт местные жители наткнулись на останки человека с признаками насильственной смерти. Тело лежало на берегу Обской губы.