Лучшим библиотекарем Ямала стала Маргарита Маслова из Пуровского района

Фото: департамент культуры ЯНАО

На Ямале в пятый раз прошел Окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года».

Победу одержала Маргарита Маслова из Пуровского района. Второе место заняла Екатерина Ломкина из Надыма, третье - у Ксении Шульжитской из Салехарда.

-В этом состязании никто не проиграл, ведь все показали себя на очень достойном уровне. Важно напомнить, что именно конкурс среди библиотечных работников стал родоначальником клубного и музейного конкурсов профессионального мастерства на Ямале, - рассказал директор окружного департамента культуры и председатель жюри Евгений Колтунов.

Заявить о себе решили 11 молодых специалистов ямальских общедоступных библиотек. Стоит отметить, что среди них - не только люди с соответствующим образованием, но и те, кто пришел в библиотеку из сопредельных областей (педагоги, IT-специалисты и даже дирижер оркестра).

Все участники проявили себя как творческие, инициативные и талантливые специалисты. Желаем всем удачи в профессиональной деятельности, непрерывного роста и развития!