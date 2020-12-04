В Приуральском районе открылась лаборатория для диагностики COVID-19

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В Аксарковской больнице открылась портативная ПЦР-лаборатория для диагностики коронавируса. Она стала двадцать первой на Ямале и четырнадцатой, работающей на базе медицинской организации.

Теперь тестирование жителей Харпа, Белоярска, Харсаима и отдаленных населенных пунктов будут проводить в районном центре, ранее биоматериалы отправляли в Салехард. Мощность лаборатории позволит проводить порядка ста исследований в день.

Перед запуском была получена лицензия для работы с 3-4 группой патогенности, поставлена необходимая аппаратура, анализаторы и реактивы. Два специалиста прошли обучение на базе Салехардской окружной больницы, а также центра гигиены и эпидемиологии.

Ранее главный внештатный специалист по лабораторной диагностике окружного департамента здравоохранения Людмила Бикбулатова рассказала, что по предписанию Роспотребнадзора РФ, на сто тысяч населения должно проводится не менее 200 исследований в сутки. На Ямале этот норматив превышается в десять раз.

Напомним, что тестированию подлежат лица с симптомами ОРВИ и пневмониями, пациенты с подтвержденным коронавирусом, а также те, кому требуется госпитализация в профильные стационары больницы.