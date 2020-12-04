Муравленковец оплатил услуги сотовой связи на сайте-дублере Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевший нашел в интернете сайт для оплат услуг связи. После перехода по ссылке мужчине открылась страница со специальной формой, куда требовалось ввести личные сведения и конфиденциальные данные банковской карты. Сделав это, северянин получил смс сообщение с кодами безопасности, которые ввел для подтверждения данной операции.

Спустя некоторое время заявитель повторил действия, так как в первый раз произошел сбой. Таким образом, используя сайт-дублер, потерпевший лишился 3 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники муравленковской полиции призывают граждан проявлять бдительность. Злоумышленники под любым предлогом пытаются узнать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, трехзначное число, расположенное на оборотной стороне, а также коды безопасности из сообщений.

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