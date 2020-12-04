В ямальских школах будут делать упор на патриотическое воспитание

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Руководитель ямальского департамента образования Марина Кравец подвела итоги уходящего года и рассказала о планах на будущее.

По ее словам, учебный год выдался непростым. Прежде всего это связано с переходом на дистант. Было много опасений по поводу экзаменов у выпускников, но в итоге высокий балл получило большее количество учеников, чем в прошлом году.

Также в условиях пандемии был организован Всероссийский конкурс «Большая перемена», в котором приняли участие более 4,5 тысяч ямальских учеников: 12 школьников вышли в финал, 10 из них стали победителями.

Для абитуриентов из кочевых семей, которые не смогли набрать нужное количество баллов для поступления на бюджет, учреждена новая мера поддержки - образовательные сертификаты. Ими воспользовались 58 абитуриентов из числа КМНС.

Отметим, что в этом году приоритетом окружной системы образования стало развитие талантов и сопровождение высокомотивированных школьников. В связи с этим начал работу региональный центр поддержки и выявления одаренных детей, а также учреждены образовательные сертификаты для старшеклассников, нацеленных на поступление в вузы физико-математического профиля: их получили 415 ребят .

В рамках федеральных программ «Земский учитель», «Учитель для России», а также с помощью конкурса «Новый учитель Ямала» в городские и сельские школы удалось привлечь около 40 перспективных педагогов.

В рамках нацпроекта «Образование» в этом году открыто 35 центров «Точка роста». В 77 школах и четырех колледжах обновлена компьютерная техника, приобретено более 3 тысяч современных ноутбуков для учеников и учителей. В 2021 году планируется создать два IT-куба в Салехарде и в Новом Уренгое.

По региональной программе «Развитие образования» будет обновлена школьная мебель в 128 учреждениях, в том числе в 27 спальных корпусах школ-интернатов.

Кроме того, планируется новшество в школьных обедах. При методической поддержке Института отраслевого питания (Москва) будет разработано специальное меню: к питанию ребят с фенилкетонурией, диабетом, целиакией, муковисцидозом, пищевыми аллергиями и заболеваниями органов пищеварения будет индивидуальный подход.

Также глава ведомства сообщила, что приоритетом следующего года станет внедрение новых программ воспитания, с усилением патриотической направленности и методической поддержкой классных руководителей. Впервые с 2021 года будет учреждена медаль за классное руководство. Вместе с почетным знаком педагоги получат по 25 тысяч рублей.