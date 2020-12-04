В Новом Порту появится каток под крытой ареной Фото: pixabay.com

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский посетил Новый Порт с рабочим визитом. Там он встретился с подрядчиком, который строит спортивно-оздоровительный комплекс. Сейчас в здании ведутся отделочные работы. Специалисты красят стены, выравнивают полы и монтируют систему вентиляции.

-Мы планировали, что новопортовцы уже в этом году начнут посещать спортивный центр, но работы ведутся с отставанием, не так быстро, как нам хотелось бы. Подрядчик обещает ускориться, - сообщил глава муниципалитета.

Отметим, что новогодние каникулы жители смогут провести весело и по-настоящему активно - на новой ледовой площадке. Конструкция крытой арены уже установлена, сейчас в планах главы села Сергея Сеина - заливка самого катка. Для этого нужны десятки кубометров воды и кропотливый труд.

Также Андрей Кугаевский провел встречу с заведующей новопортовской больницы, где обсудил ситуацию с коронавирусом. Сам он отметил, что темп прироста числа заболевших снижается и сдерживается, районный оперативный штаб постоянно проводит мониторинг и держит ситуацию на контроле.