В Салехарде ученикам школы №1 рассказали о выпускниках, пропавших на фронте

Фото: www.salekhard.org

Пятиклассники салехардской школы №1 приняли участие во Всероссийском уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященном Дню Неизвестного Солдата. Ребятам рассказали об истории праздника, подвиге героев, а также выпускниках школы, не вернувшихся с фронта.

-Более ста выпускников первой школы ушли на фронт, многие из них погибли, многие потом помогали восстанавливать страну, кто-то участвовал в создании нашего школьного музея. Но трое выпускников, которые ушли на фронт - пропали без вести. И вот сегодня мы говорили о них, почтили память героев, - рассказала заведующая музеем, учитель русского языка и литературы Лидия Мухина.

В школьном музее есть книга памяти, созданная к 65-летию Великой Отечественной войны. Она хранит имена тех выпускников, которые уходили на фронт из Салехарда и остального Ямала защищать Родину. Также на ее страницах есть и белые пятна - это имена без вести пропавших ребят: Александр Щербаков ( родился в 1922 года, пропал без вести в 1942 году); Тимофей Терентьев ( родился в 1925 году, пропал без вести в 1944 году); Семен Давыдов (родился в 1922 году, пропал без вести в 1942 году).

-Мы собирали информацию о добровольцах школы из нашего музея и интернета. Получилась общая картинка, которую мы постарались уместить в этот урок, передать информацию нашим младшим ребятам, - сообщила ученица 11А класса Арина Минаева.

Также для школьников провели мастер-класс по изготовлению белых журавлей, в память о всех погибших в тот период, а также о трех выпускниках школы, пропавших без вести.